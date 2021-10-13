Япония сделала представление России из-за поездки вице-премьеров на Курилы

ТАСС: Япония сделала представление РФ в связи с поездкой Хуснуллина и Григоренко на Итуруп

Япония сделала Москве представление по дипломатическим каналам в связи с поездкой заместителей председателя правительства России Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на Итуруп. Об этом со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Японии Томоюки Есиду сообщает ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства потребовал отменить поездку вице-премьеров. Он подчеркнул, что визит на южные Курильские острова противоречит позиции японской стороны по «северным территориям».

О рабочей поездке Хуснуллина и Григоренко на Дальний Восток стало известно накануне. В пресс-службе кабмина уточнили, что вице-премьеры намерены проверить исполнение поручений премьер-министра Михаила Мишустина. Помимо прочих объектов, они собирались посетить рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах во время дебатов в парламенте страны. Он подчеркнул, что необходимо разрешить вопрос данных территорий в ближайшее время. На эти слова отреагировали в Кремле: официальный представитель президента Дмитрий Песков указал, что Россия настаивает на том, что острова в южной части Курил принадлежат ей. Он напомнил, что Москва многократно выражала желание продолжать диалог с Токио по нахождению «развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня».

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Москва не признает самого факта территориального спора.