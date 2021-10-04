Япония сделала России представление в преддверии военных учений в Японском море

Правительство Японии сделало России представление в связи с учениями российской армии, которые, по данным Токио, должны пройти в акватории Японского моря с 4 по 9 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.

Он отметил, что зона проведения российскими военными ракетных стрельб затрагивает исключительную экономическую зону Японии. «В этой связи по дипломатическим каналам мы сделали российской стороне представление», — отметил Като.

Глава кабмина подчеркнул, что японская сторона продолжит пристально следить за действиями российских военных вблизи с ее территорией.

В конце сентября масштабные учения начал Черноморский флот России. Около 20 боевых кораблей и подводных лодок вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске в акваторию Черного моря.

Сообщалось, что в рамках учений «экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника».