Черноморский флот России начал крупные учения

Около 20 кораблей и подлодок вышли из пунктов базирования на учения ВМФ РФ в Черном море

В Черном море стартовали учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок, вышедших в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитана второго ранга Алексея Рулева.

По словам капитана второго ранга, в рамках учений «экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника».

Сообщается, что за ходом учений будут наблюдать при помощи беспилотников. В маневрах также задействованы самолеты и вертолеты из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

В июне текущего года со ссылкой на Минобороны России сообщалось о проведении учений ВМФ в Тихом океане. Тогда США рассказали о наблюдении за учениями. Операции российских сил начались за день до встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Отмечалось, что Вашингтон переместил запланированные учения американской авианосной группы ближе к Гавайским островам из-за операций российской стороны.