В России ответили на слова премьера Японии о суверенитете на Южных Курилах

Джабаров о заявлении премьера Японии по Курилам: границы России пересмотру не подлежат

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова нового премьер-министра Японии Фумио Кисида о суверенитете Токио на Южных Курилах. Он заявил, что границы России пересмотру не подлежат. Слова Джабарова передает РИА Новости.

Член Совфеда отметил, что глава японского кабмина сделал подобное заявление, чтобы «успокоить японскую общественность, политические партии». Он считает, что на самом деле Кисида понимаем, что территория России неделима.

«Любое посягательство на нашу территорию будет расцениваться как агрессия против нас», — подчеркнул Джабаров.

Ранее во время дебатов в парламенте страны Фумио Кисида сказал, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы. Глава японского кабмина призвал решить данный вопрос, не оставляя его следующим поколениям. При этом он отметил, что правительство нацелено заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности».