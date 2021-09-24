Япония отвергла предложение России по Курилам

В МИД Японии отвергли предложение России о создании ОЭЗ на Курилах

Токио отвергает предложение Москвы о создании на южных островах Курильской гряды особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотеги после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на японскую прессу.

Японскую сторону план не устроил тем, что на территории островов при ней по-прежнему будут применяться российские законы. Это, как считают в Токио, ущемляло бы правовую позицию Японии в работе над совместными экономическими проектами.

Лавров и Мотеги также коснулись вопроса мирного договора между странами — они договорились продолжить переговоры и развивать отношения России и Японии.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.