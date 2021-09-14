Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разочаровали мэра

Жители японского города Немуро исписали памятный монумент «Мост на четыре северных острова» призывами отобрать Курильские острова силой. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

Мэр города Масатоси Исигаки разочаровался поступком граждан. «Я глубоко возмущен этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе», — заявил он.

При этом чиновник отметил, что мост — это символ «будущего возврата островов», которого «ждут все японцы».

Ранее правительство Японии сделало представление России в связи с планами по введению особого налогового режима на Курильских островах. По мнению генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като, такое решение российских властей противоречит позиции Токио по Курилам, а также сути обсуждений совместной экономической деятельности, которая велась до этого момента.