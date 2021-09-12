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Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

В Японии утверждают, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны
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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский гражданский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии. Об этом сообщает агентство «Киодо».

По данным издания, японская сторона обвинила Россию в нарушении воздушного пространства у острова Хоккайдо на севере страны. Токио по дипломатическим каналам призвало Москву впредь не допускать подобных инцидентов.

Власти Японии выразили протест в связи с произошедшим. Агентство сообщает, что Воздушные силы самообороны Японии подняли в воздух самолеты для перехвата Ан-26.

Ранее правительство Японии сделало представление России в связи с планами по введению особого налогового режима на Курильских островах. Как сообщает генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като, такое решение России противоречит позиции Токио по Курилам. Однако Япония все еще готова вести обсуждение совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

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