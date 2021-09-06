Япония отреагировала на решение России ввести особый налоговый режим на Курилах

Япония сделала представление России в связи с планами по введению особого налогового режима на Курильских островах. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като, такое решение российских властей противоречит позиции Токио по Курилам, а также сути обсуждений совместной экономической деятельности, которая велась до этого момента.

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В то же время глава кабмина подчеркнул, что Токио по-прежнему готов продолжать вести с Москвой обсуждение совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов при условии, что это не будет противоречить юридической позиции Японии.

3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан особый налоговый режим для бизнеса. По нему, компании будут освобождены от налогов на десять лет. Глава государства отметил, что данными налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться как российские, так и иностранные инвесторы. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что особый налоговый режим на Курильских островах запустят до конца текущего года.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.