Японский политолог оценил заявление Путина по налогообложению Курил

Японский политолог, профессор университета Цукуба, Ицуро Накамура в интервью РИА Новости оценил заявление российского президента Владимира Путина о введении особого налогового режима на Курильских островах и назвал вероятную реакцию японского правительства.

По его мнению, слова российского лидера для властей Японии могут стать сильным потрясением и скорее всего будут восприняты негативно.

«Дело в том, что на северные территории (которые Япония считает своей территорией — прим. Ленты.ру) могут прийти компании из других стран помимо Японии. Япония считает вопрос о северных территориях двусторонним делом с Россией. Если туда придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой», — заявил Цукуба.

Он предположил, что в будущем экономическую деятельность на Курилах будут вести компании из разных стран. «А если Япония начнет претендовать на эти острова, то она встретит отпор со стороны [России], но и других стран. Потому что получится, что Япония будет ущемлять права иностранных компаний». Цукуда выразил мнение, что в этом случае по вопросу с требованиями о возврате северных территорий Японию никто не поддержит, и она окажется в изоляции.

Эксперт отметил, что Россия не возлагает особых надежд на Японию в вопросе экономического развития Курильской гряды. По его мнению, это выражается, в частности, в том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не получил приглашения на Всемирный экономический форум, который в эти дни проходит во Владивостоке. Цукуда напомнил, что в 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин договорились о совместной экономической деятельности на северных территориях, однако за пять лет никаких реформ не было реализовано.

3 сентября Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан особый налоговый режим для бизнеса. По нему, компании будут освобождены от налогов на десять лет. По словам президента, такими налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться как российские, так и иностранные инвесторы.