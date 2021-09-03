Путин заявил об ожидании от Токио гарантий отсутствия сил США у границ России

При обсуждении возможности заключения мирного договора с Японией не должно возникнуть неожиданностей с возможным размещением вооруженных сил и ракетных ударных систем США вблизи границ России, Москва ждет соответствующих гарантий от Токио. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу, 3 сентября, ТАСС.

«Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров», — сказал он.

Также глава государства назвал отсутствие мирного договора между Россией и Японией нонсенсом. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио по этому вопросу, однако там постоянно меняли условия.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.