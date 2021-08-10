МИД осудил бездействие Токио во время акции протеста у российского посольства

В Министерстве иностранных дел (МИД) России осудили бездействие японских властей во время акции, проведенной 9 августа у ворот российского посольства в Токио по поводу 76-й годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки Николай Лахонин Директор департамента информации и печати МИД России

В ведомстве также выразили озабоченность «продолжающимися попытками» Японии игнорировать признанные итоги Второй мировой войны.

О том, что японские ультраправые организации организуют серию массовых антироссийских акций протеста по всей стране к 76-летию вступления Советского Союза в войну с милитаристской Японией, представителям местным правоохранительных органов было известно заранее.

Долгая история

8 августа Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР.

Об этом стало известно из приказа №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта июля-августа 1938 года у озера Хасан, а также из допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, проведенного в декабре 1949 года в ходе подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.

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Отмечалось, что в ходе допроса Ямада признался, что приказ №70, отданный им частям 3-й армии, является свидетельством об усилении готовности к войне против Советского Союза. Считается, что японские военные оценивали в ходе масштабных боевых действий состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой СССР.

Среди рассекреченных ФСБ документов есть так называемое «Руководство по службе секретной войны». Благодаря данному документу, стало известно, что военные Японии в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать пленных.

Последствия Второй мировой

В Японии недавно также были опубликованы исторические документы об отношениях Токио и Москвы. Согласно рассекреченному проекту мирного договора, составленному в начале 70-х в СССР, советская сторона рассматривала возможность решить территориальный спор путем передачи Японии двух из четырех островов — Шикотана и Хабомаи. Отмечается, что толчком для подобного решения стала информация о намерении Китая осложнить отношения СССР с Токио.

При этом в СССР рассчитывали, что Япония, в свою очередь, предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и стороны дислоцированных на территории страны американских военных. Тем не менее, как отмечает японское издание Kyodo News, Токио настаивал на передаче всех четырех островов и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.