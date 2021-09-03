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Путин оценил отсутствие мирного договора между Россией и Японией одним словом

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией
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Фото: Evgeny Paulin / Sputnik / Kremlin / Reuters

Отсутствие мирного договора между Россией и Японией, который так и не был заключен после окончания Второй мировой войны в 1945 году, является нонсенсом. Так охарактеризовал сложившуюся ситуацию президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС в пятницу, 3 сентября.

Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио по этому вопросу, однако там постоянно меняли условия.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

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