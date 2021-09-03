Путин рассказал об офшоре на Курилах

Президент Владимир Путин заявил об освобождении бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет

Президент России Владимир Путин рассказал, что на Курильских островах появится новый офшор. Слова главы государства приводит РИА Новости.

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«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка», — отметил Путин.

Также президент рассказал, что льготный режим будет включать полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю на десятилетний срок. Кроме того, резидентам предоставят право платить страховые взносы по пониженной 7,6-процентной ставке, а на территории офшора появится свободная таможенная зона.

По его словам, воспользоваться особым налоговым режимом смогут также иностранные компании при условии, что они реально будут работать на Курильских островах.

с 2017 года в России действуют два специальных административных района (САР), которые неофициально называют российскими офшорами: в Приморском крае и в Калининградской области. Однако льготы в них носят ограниченный характер.

