Экономика
 
Последние новости
Стало известно о новом главе афганского правительства
24-летний молодой человек погиб на глазах у невесты
Голикова раскрыла способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Голикова сравнила коронавирус с чумой и сибирской язвой
Россиянам предсказали рост стоимости владения электромобилем
Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета от СOVID-19
Голикова назвала число привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19 россиян
Александр Емельяненко показал «отрицательное влияние долгих загулов»
В Москве заметили снижение цен на жилье
Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки описал план по окончанию МГУ за два года
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин рассказал об офшоре на Курилах

Президент Владимир Путин заявил об освобождении бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что на Курильских островах появится новый офшор. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка», — отметил Путин.

Также президент рассказал, что льготный режим будет включать полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю на десятилетний срок. Кроме того, резидентам предоставят право платить страховые взносы по пониженной 7,6-процентной ставке, а на территории офшора появится свободная таможенная зона.

По его словам, воспользоваться особым налоговым режимом смогут также иностранные компании при условии, что они реально будут работать на Курильских островах.

с 2017 года в России действуют два специальных административных района (САР), которые неофициально называют российскими офшорами: в Приморском крае и в Калининградской области. Однако льготы в них носят ограниченный характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Курилы станут офшором
В России появится свободная от налогов территория
Офшоры назвали обязательными для госзаказа в России
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
16:36 2 сентября

В компании «Колмар» рассказали о важной роли женщин в развитии экономики

13:04 2 сентября

Глава ВТБ назвал невозможной работу крупных российских банков в Крыму

12:51 2 сентября

Россиянам пообещали снижение цен на красную рыбу и икру

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
12:52 2 сентября

Россияне останутся без льготных автокредитов

12:39 2 сентября

Сбер и «Русская Рыбопромышленная Компания» заключили соглашение о сотрудничестве

12:06 2 сентября

Назван срок начала поставок газа по «Северному потоку-2»

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
11:52 2 сентября

Сооснователь ОПЕК призвал отказаться от нефти

11:40 2 сентября

«Северный поток-2» назвали вкладом в экологию Европы

10:55 2 сентября

Сбер стал оператором системы Tax Free

Россия
В российском городе случайно нашли двух детей-«призраков»
«Единая Россия» и правительство займутся информационными технологиями
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Жителям российского региона пообещали заморозки
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Владелец Mercedes проехал по тротуару в Москве и попал на видео
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Хорошо забытые старые.
Что ждет Афганистан под властью боевиков-террористов?
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Власти России решили бороться с нехваткой металлолома
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Путин рассказал об офшоре на Курилах
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
Корпорация МСП предложила новые льготные программы для малого бизнеса
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Стартовала Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Российский завод Volkswagen приостановил выпуск автомобилей
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
Раскрыт запас хода водородного Aurus Senat
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Производство Tesla Roadster снова отложили
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Художники разрисовали стену в спортзале школы Судака
Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу
Названы самые красивые старинные города России
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы