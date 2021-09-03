В Госдуме оценили предложенные Путиным меры поддержки Курил

Освобождение бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет является позитивной мерой, но для роста экономики региона необходимо развивать туристический кластер, порты, а также ловлю, продажу и переработку рыбы. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы, председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что на Курильских островах появится новый офшор. «Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка», — отметил глава государства.

«Важно развивать те направления, которые имеются»

Жигарев заметил, что, несмотря на все попытки правительства повысить интерес к Дальнему Востоку, население там убывает, а предпринимателей становится все меньше.

«Любые экономические меры, предложения по Дальнему Востоку должны выходить за рамки пустых заявлений. Курилы — крайне сложный регион, потому работа с ним должна быть четкой и последовательной. Необходимо развивать рыбоперерабатывающие комбинаты, развивать портовую деятельность и запускать современный рыбный флот. Понятно, что полезных ископаемых в регионе нет, но важно развивать те направления, которые имеются, привлекая таким образом инвестиции», — считает политик.

Депутат считает, что меры поддержки региона хороши всем, но пока недостаточны. По его словам, можно запустить хоть десять проектов по дальневосточному гектару, но этого недостаточно, чтобы привлечь в регион население.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

«Конечно, все это в какой-то мере сдерживает постоянный отток населения, но статистика по-прежнему говорит о том, что на Дальний Восток приезжают меньше людей, чем уезжают. Для того, чтобы изменить устоявшуюся систему, необходимы более серьезные действия. Например, объявление региона полностью безналоговой зоной, где предпринимателям были бы открыты все возможности развития бизнеса», — предложил депутат.

Одним из наиболее перспективных направлений Жигарев считает развитие портовой деятельности. Дальний Восток, по его словам, — один большой порт в Азию, Китай, Южную Корею, что открывает большие торговые возможности.

«Также необходимо развивать и туристический кластер. Понятно, что климатические условия в регионе довольно непростые, строить там сложно, но нужно. У нас есть, за что зацепиться, нужно только отталкиваться от этого и двигаться дальше. Так что развиваем туризм, порты, а также ловлю, продажу и переработку рыбы», — резюмировал политик.

С 2017 года в России действуют два специальных административных района (САР), которые неофициально называют российскими офшорами: в Приморском крае и в Калининградской области. Однако льготы в них носят ограниченный характер.