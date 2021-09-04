Японцы призвали к «безжалостным» действиям против России после слов Лаврова

Читатели интернет-портала Yahoo News Japan призвали к «безжалостным» действиям против России после слов главы МИД Сергея Лаврова, выступившего против совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.

Пользователь Kix выразил мнение, что дипломатию в отношении России необходимо менять полностью. Он заявил, что она никогда не согласится отдать острова, хотя вторая сторона не теряет на это надежды. «Поэтому она пытается угодить России, но это бессмысленно, нонсенс», — написал Kix.

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Юзер M09 отметил, что деньги, которые идут на помощь России, необходимо направить на развитие сил самообороны, а человек с ником Show заявил, что Россия является врагом Японии более ста лет и может уничтожить страну, если японцы будут вести себя слишком наивно.

«Россия уже не скрывает своих намерений. Японии также уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против нее жесткие санкции за аннексию Крыма!» — призвал пользователь Tsu.

Юзер Mom считает, что Россия настолько хорошо проявила себя в этой ситуации, что японскому министерству иностранных дел бессмысленно пытаться что-либо сделать. «Это произошло из-за идиотского заигрывания [премьер-министра Синдзо] Абэ с Россией», — добавил он.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.