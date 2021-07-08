Лавров указал на препятствия для мирного договора России и Японии

Формальное отсутствие мирного договора между Россией и Японией не мешает странам иметь полноценные дипломатические контакты. Такую позицию высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Токио регулярно заявляет о желании заключить мир и решить территориальную проблему с Курильскими островами. Он отметил, что для Москвы этой проблемы не существует, но подписать мирный договор «было бы неплохо».

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Лавров указал на несколько препятствий для заключения мирного соглашения России и Японии. В частности, он заявил об озабоченности Москвы в отношении военного союза Токио и Вашингтона. «Учитывая, что США в нем играют первую скрипку и одновременно объявили Россию враждебным государством, стало быть, и сам союз направлен против России», — заключил министр.

Глава МИД добавил, что нервная реакции Японии на развитие российской инфраструктуры на Курилах также не способствует переговорам о мире. По его словам, Токио «переворачивает с ног на голову» договоренности между лидерами двух стран и безосновательно настаивает на решении спора по островам. «Не было такого уговора, уговор был про договор», — уточнил Лавров.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.