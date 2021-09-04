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Особый налоговый режим на Курилах запустят до конца года

Глава Минвостокразвития: особый налоговый режим на Курилах может быть введен до конца года
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что особый налоговый режим на Курильских островах запустят до конца текущего года. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы рассчитываем завершить эту работу до конца нынешнего года», — сказал Чекунов.

3 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что на Курильских островах появится новый офшор. «Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка», — отметил российский лидер.

Также президент рассказал, что льготный режим будет включать полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю на десятилетний срок. Кроме того, резидентам предоставят право платить страховые взносы по пониженной 7,6-процентной ставке, а на территории офшора появится свободная таможенная зона.

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