Япония выступила за создание условий для подписания мирного договора с Россией

В МИД Японии выступили за создание условий для заключения мира с Россией

Токио выступает за создание необходимых условий для заключения мирного договора с Москвой. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, передает ТАСС.

Дипломат указал, что японская сторона настроена на продолжение конструктивного обсуждения с РФ совместной деятельности в этом направлении. «Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», — отметил он.

Ранее Мотэги оценил заявление президента России Владимира Путина о введении на Курильских островах особого налогового режима. Он отметил, что новая система налогообложения на Курилах не должна нарушать законодательства обеих стран.

3 сентября Путин объявил, что на Курильских островах будет создан новый льготный режим для бизнеса. По словам политика, он будет включать в себя полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю на десять лет.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.