Японцы раскритиковали «сожаления» своих властей из-за слов Путина о Курилах

Японские пользователи Twitter не поняли позиции Токио из-за слов Путина об ОЭЗ на Курилах

Японские пользователи Twitter раскритиковали «сожаления» своего правительства из-за слов президента России Владимира Путина о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. В своих комментариях японцы отмечали нерешительность властей в Токио, а также напоминали, что Россия никогда не отдаст свои территории.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като выразил глубокое сожаление по поводу такого решения Кремля. Он отметил, что позиция Токио по этому вопросу не совпадает с позицией Москвы.

«Крайне неуместно использовать слово "сожалеем" для обозначения гнева. Почему бы вам просто не сказать то, что вы на самом деле имеете в виду?» — возмутился нерешительностью японского кабмина @tarai_otoshi_99.

«Вы, наверное, не слышали об этом, но Россия ясно показала намерение сохранять свои территории. Однако Япония не предприняла никаких эффективных шагов, просто пожаловалась. Это переговоры, которые нельзя выиграть с самого начала», — написал @sibakarigumi.

«Некомпетентные люди, которые могут что-либо сделать только ртом», — раскритиковал японских политиков @mikyabaku.

«Политика Японии по островам Тисима (Курилы в японском языке — прим. «Ленты.ру») — это самый большой провал администрации [бывшего премьер-министра Японии Синдзо] Абэ», — заключила @KaichitKchit.

3 сентября Владимир Путин объявил, что на Курильских островах будет создан новый льготный режим для бизнеса. По словам президента, он будет включать в себя полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю на десять лет. Резиденты будут платить страховые взносы по пониженной 7,6-процентной ставке, а на территории офшора появится свободная таможенная зона.