В правительстве рассказали об особенностях преференциальной зоны на Курилах

Глава Минвостокразвития: особый режим на Курилах может быть введен по принципу СПВ или ТОР

Особый налоговый режим, представляющий собой набор льгот и стимулов для бизнеса, будет распространен на всю Курильскую гряду. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью ТАСС.

По его словам, правительство намерено увеличить перечень налогов и срок, в который не нужно их платить. В настоящее время Минфин изучает предложения, подготовленные Минвостокразвития и Минэкономразвития. Режим беспрецедентной преференциальной экономической зоны запустят до конца текущего года, добавил Чекунков.

Министр также пояснил, что принцип создания специальной зоны на Курилах заключается в том, чтобы «взять лучшее и сделать еще лучше». Он отметил, что в результате введенный в регионе режим будет похож на уже зарекомендовавшие себя механизмы, такие как Территория опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ).

3 сентября президент России Владимир Путин объявил, что на Курильских островах будет создан новый льготный режим для бизнеса. По словам российского лидера, он будет включать в себя полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю на десять лет. Резиденты будут платить страховые взносы по пониженной 7,6-процентной ставке, а на территории офшора появится свободная таможенная зон

