В Японии заявили о распространении суверенитета Токио на южную часть Курил

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте выступил с заявлением, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио. Его слова передает ТАСС.

Глава японского кабмина также призвал решить данный вопрос, не оставляя его следующим поколениям. «Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — сказал он. Кисида добавил, что настроен вести переговоры с Москвой для урегулирования территориальной проблемы с опорой на прежние договоренности.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Москва не признает самого факта территориального спора.

