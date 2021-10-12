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Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах

Премьер-министр Фумио Кисида: суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы
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Фумио Кисида
Фумио Кисида
Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах во время дебатов в парламенте страны. Его слова передает РИА Новости.

По словам японского премьера, правительство нацелено заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности». Помимо этого, он выразил желание развивать отношения между странами в области культуры, экономики и политики. Способствовать экономическому сотрудничеству власти хотели бы, основываясь на «договоренности из восьми пунктов», а также «выработав конкретные меры по их укреплению», пояснил Кисида.

При этом в сентябре глава МИД Японии Тосимицу Мотеги отверг предложение российской стороны о создании на южных островах Курильской гряды особой экономической зоны (ОЭЗ). В частности, японскую сторону план не устроил тем, что на территории островов по-прежнему будут применяться российские законы. Это ущемляло бы правовую позицию Японии в работе над совместными экономическими проектами, посчитали в Токио.

Новый премьер — старая позиция

Японские избиратели выбрали бывшего главу МИД страны Фумио Кисиду на должность премьер-министра 29 сентября. Политика избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам голосования во втором туре — он набрал 257 из 427 голосов. Сразу после избрания политик сказал, что готов немедленно приступить к своим обязанностям, среди которых он выделил борьбу с пандемией коронавируса и решение экономических и социальных проблем.

Но уже в октябре Кисида заявил, что правительство Японии не будет менять свою позицию относительно подписания мирного договора с Россией. Оно продолжит придерживаться концепции, согласно которой такой документ может быть подписан только после решения вопроса принадлежности Курил.

При этом Кисида подтвердил, что Токио будет вести переговоры по заключению мира согласно договоренностям, достигнутым в 2018 году в Сингапуре еще при Синдзо Абэ, который тогда занимал пост премьера Японии. Политик подчеркнул важность всестороннего развития отношений с Москвой.

По оценке политолога и профессора университета Цукуба Ицуро Накамуры, изменений в отношениях России и Японии при новом правительстве во главе с Фумио Кисидой ожидать не стоит. Причиной тому эксперт назвал присутствие соперницы премьера Санаэ Такаити, которая придерживается крайне правых взглядов. Неожиданный рост ее популярности позволил политику занять высокий партийный пост и заставил Кисиду считаться с ее мнением, несмотря на то, что сам он хотел развернуть отношения между Москвой и Токио в сторону экономического сотрудничества.

Курильский вопрос

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией является нонсенсом. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио по этому вопросу, однако там постоянно меняли условия.

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