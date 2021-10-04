Политолог оценил вероятность изменений в отношениях России и Японии

Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура оценил вероятность изменений в отношениях России и Японии при новом правительстве во главе с Фумио Кисидой. По его мнению, их вряд ли стоит ожидать, передает РИА Новости.

Причиной тому эксперт назвал присутствие соперницы премьера Санаэ Такаити, которая придерживается крайне правых взглядов. Неожиданный рост ее популярности позволил политику занять высокий партийный пост и заставил Кисиду считаться с ее мнением, несмотря на то, что сам он хотел развернуть отношения между Москвой и Токио в сторону экономического сотрудничества.

Накамура добавил, что глава правительства оставил на постах министра иностранных дел Тосимицу Мотэги и министра обороны Нобуо Киси, поскольку ему требуется освоиться.

«Во внешнеполитическом курсе в отношении России в обозримом будущем никаких изменений не будет. Причина этого в том, что Кисида будет оглядываться на Такаити и ничего не сможет сделать. А пуски ракет Северной Кореей только усиливают позиции Такаити», — заключил политолог.

Ранее Накамура оценил заявление российского президента Владимира Путина о введении особого налогового режима на Курильских островах и назвал вероятную реакцию японского правительства. По его мнению, слова российского лидера для властей Японии могут стать сильным потрясением и скорее всего будут восприняты негативно.

