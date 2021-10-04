В Японии избрали нового премьер-министра

Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламентариев.

Отмечается, что Кисида станет сотым премьер-министром Японии. По итогам голосования он получил 311 из 458 голосов. Его соперник, лидер Конституционно-демократической партии Юкио Эдано получил 124 голоса.

Правящий блок ЛДП обладает большинством в обеих палатах японского парламента. При этом в процессе выборов нового главы правительства нижняя палата имеет приоритет над верхней — именно она решает, кто займет пост. До этого стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В ближайшее время будет объявлен состав кабмина Кисиды.

Ранее Кисиду избрали новым председателем правящей в стране ЛДП по итогам голосования во втором туре. Он набрал 257 из 427 голосов. Его главный соперник — бывший глава Минобороны страны Таро Коно получил 170 голосов.