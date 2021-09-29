В Японии определились с новым премьер-министром

Избиратели Японии определились с новым премьер-министром, им станет бывший глава МИД страны Фумио Кисида. Об этом сообщает ТАСС.

Политика избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам голосования во втором туре. Отмечается, что он набрал 257 из 427 голосов. Его главный соперник — бывший глава Минобороны страны Таро Коно получил 170 голосов. По информации агентства, Кисида одержал победу за счет перевеса в голосах от парламентских депутатов ЛДП, в то время как Коно пользовался более сильной поддержкой среди рядовых членов партии в регионах.

После объявления итогов голосования Кисида напомнил, что вскоре состоятся парламентские выборы, на которых члены ЛДП должны объединиться для достижения хорошего результата. «Мы должны продемонстрировать народу возрожденную партию и заручиться его поддержкой. Выборы закончились. У нас больше нет сторон», — подчеркнул он. Избранный глава партии указал, что готов немедленно приступить к своим обязанностям, среди которых он выделил борьбу с пандемией коронавируса и решение экономических и социальных проблем.

24 сентября глава МИД Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Токио отвергает предложение Москвы о создании на южных островах Курильской гряды особой экономической зоны (ОЭЗ). При этом отмечалось, что японская сторона планирует продолжать развивать отношения с Россией, включая рассмотрение вопроса о заключении мирного договора.