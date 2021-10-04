Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В направленном поздравлении Путин отметил, что развитие конструктивного сотрудничества Москвы и Токио отвечает главным интересам двух стран. «Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — завил российский лидер японскому политику.

Ранее стало известно, что нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Кисиду на должность нового премьер-министра страны. Таким образом, политик станет сотым премьер-министром Японии. По итогам голосования он получил 311 из 458 голосов.