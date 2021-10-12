В Госдуме нашли объяснение словам премьера Японии о суверенитете над Курилами

Слова нового главы правительства Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курильского архипелага распространяется японский суверенитет, не имеют под собой оснований и рассчитаны на аудиторию внутри страны. Так заявление премьера объяснил депутат Государственной Думы Алексей Чепа, его цитируют «Известия».

«Это пока всего лишь декларативное заявление, которое ничем не обосновано», — подчеркнул российский парламентарий.

Ранее заявление японского премьера прокомментировали в Кремле. По словам официального представителя президента Дмитрия Пескова, Россия настаивает на том, что острова в южной части Курил принадлежат ей. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва многократно выражала желание продолжать диалог с Токио по нахождению «развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня».

Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио на юге Курильского архпелага во время дебатов в японском парламенте. Он подчеркнул, что необходимо разрешить вопрос данных территорий в ближайшее время, не оставляя его следующим поколениям.