В Институте Дальнего Востока РАН объяснили упорство Японии в отношении Курил

Заявления нового японского премьера Фумио Кисиды о суверенитете Токио на Южных Курилах являются выражением базовой позиции политической элиты страны. Так их прокомментировал глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) Валерий Кистанов, сообщает РИА Новости во вторник, 12 октября.

«По-другому эти заявления звучать просто не могут, потому что с политической точки зрения такое заявление для любого деятеля в Японии означало бы политическую смерть, никто на это не пойдет», — объяснил эксперт, рассуждая об упорстве Японии в отношении Курил.

Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах во время дебатов в парламенте страны. Он подчеркнул, что необходимо разрешить вопрос данных территорий, не оставляя его следующим поколениям.

Комментируя его слова, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что границы России пересмотру не подлежат. По его мнению, глава японского кабмина сделал подобное заявление, чтобы «успокоить японскую общественность, политические партии», и на самом деле Кисида понимает, что территория России неделима.