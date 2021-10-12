В Кремле прокомментировали слова премьера Японии о принадлежности Курил

Москва настаивает на том, что острова в южной части Курильского архипелага принадлежат России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 12 октября.

При этом, он напомнил, что Москва многократно выражала желание продолжать диалог с Токио по поводу поиска «развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня».

Ранее новый глава правительства Японии Фумио Кисида во время дебатов в парламенте страны заявил о суверенитете Токио на юге Курильского архипелага. Он подчеркнул, что необходимо разрешить вопрос данных территорий в ближайшее время, не оставляя его следующим поколениям.