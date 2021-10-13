Заявление премьера Японии о принадлежности Курил назвали лицемерным

Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о принадлежности Курильских островов выглядит ультимативным демаршем, особенно лицемерным на фоне новых документов о преступлениях японских военных времен Второй мировой войны. Такое мнение выразил один из ведущих отечественных японистов, председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Анатолий Кошкин.

Он рассказал, что не удивлен заявлением Кисиды, поскольку тот еще в составе кабинета прежнего главы японского правительства Синдзо Абэ занимал более жесткую позицию по вопросам территориальных требований к России и не соглашался с так называемой дипломатией примирения Абэ.

«Придя сейчас на пост премьера, Кисида проявляет свою позицию и делает это, я бы сказал, в наглой, ультимативной форме. Причем это сделано спустя несколько дней после телефонного разговора нашего президента с Кисидой, в ходе которого они подтвердили стремление к прогрессу в российско-японских отношениях», — пояснил Кошкин.

Историк отметил лицемерность заявлений Кисиды на фоне недавнего обнародования новых документов о преступлениях японских военных в отношении мирных граждан СССР, Китая, Кореи и других стран в период с 1930 по 1945 годы, которые были представлены месяц назад в Хабаровске в рамках международного научно-практического форума Хабаровский «процесс: историческое значение и современные вызовы». Кошкин отметил, что в наше время необходимо помнить, что Япония «вовсе не такая белая и пушистая, каковой она хочет себя представить».

«На ее совести десятки миллионов загубленных жизней мирных граждан разных стран. В одном Китае с 1931 по 1945 годы были убиты не менее 35 миллионов человек - детей, женщин, стариков», — пояснил историк, отметив, что Япония до сих пор не признает свои действия в Китае, называя их «инцидентом», и вместо этого «переводя стрелки» в том числе на тех, кто освобождал народы, порабощенные японцами.

Кошкин выразил уверенность, что России следует оставаться приверженной той позиции, которую занимал СССР — позицию категорического непринятия каких-либо претензий Японии на наши земли, но при этом активного развития экономических отношений с Токио.

12 октября новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте выступил с заявлением, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио. Он призвал решить данный вопрос, не оставляя его следующим поколениям. «Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — заявил он.

