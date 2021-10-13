Новый премьер Японии напомнил о правах человека в России

Япония будет защищать права человека и верховенство закона, в том числе их обеспечение в Китае и в России. О том, что международное сообщество обращает на эту проблему внимание, напомнил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, пишет ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Суверенитет нашей страны распространяется на Северные территории. Необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям Фумио Кисида Премьер-министр Японии

«Для мирового сообщества важно, чтобы такие неизменные ценности как свобода, уважение основных прав человека, верховенство закона, были гарантированы и в Китае, и в России. Мое правительство уделяет большое внимание тому, чтобы защищать неизменные ценности, начиная с прав человека. При нарушениях прав человека мы будем тесно взаимодействовать с США и другими союзниками и партнерами», — приводит агентство слова политика.

12 октября Кисида, ставший в начале октября новым премьером страны, в ходе дебатов в парламенте выступил с заявлением, что на Южные Курилы распространяется японский суверенитет. Он призвал решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. «Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — заявил он.

По оценке политолога и профессора университета Цукуба Ицуро Накамуры, изменений в отношениях России и Японии при новом правительстве ждать не стоит. Причиной тому эксперт назвал присутствие соперницы премьера Санаэ Такаити, которая придерживается крайне правых взглядов. Неожиданный рост ее популярности позволил Кисиде занять высокий партийный пост и заставил премьера считаться с ее мнением несмотря на то, что сам он хотел развернуть отношения между Москвой и Токио в сторону экономического сотрудничества.