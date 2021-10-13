Оценены слова премьер-министра Японии о «суверенитете» над Курилами

Японовед, бывший посол России в Японии Александр Панов уверен, что не стоит всерьез воспринимать слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о суверенитете Токио над Курилами. На его взгляд, сейчас заявления и планы политика продиктованы необходимостью угодить общественному мнению в преддверии парламентских выборов в конце октября. Такую оценку Панов дал в беседе с «Лентой.ру».

«Еще неизвестно, удержится ли Кисида у власти после выборов, — обращает внимание на внутриполитическую ситуацию в Японии бывший посол. — Реальная стратегия по всем направлениям будет решаться теми, кто на них победит. А пока — это ничто».

Панов также напомнил про другое недавнее заявление нового премьер-министра Японии о построении «нового капитализма». Эксперт считает, что все это — часть политики популизма, необходимой для того, чтобы обеспечить победу правящей Либерально-демократической партии Японии на грядущих выборах.

Ранее в Российском военно-историческом обществе назвали слова Кисиды лицемерными.

Тема Курильских островов снова стала актуальной после заявлений нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о суверенитете над «северными территориями». При этом, по его словам, правительство нацелено заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности».