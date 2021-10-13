Названы условия для соглашения между Россией и Японией по Курилам

Общественное мнение России и Японии не позволит прийти к какому-либо соглашению по Курилам прямо сейчас. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил бывший посол в Японии и профессор МГИМО Александр Панов. По словам дипломата, достижению договоренности мешают отсутствие доверия, принципиальность большинства японских граждан, а также отсутствие интереса в Кремле.

Комментируя недавнее заявление нового японского премьер-министра Фумио Кисиды о российско-японских отношениях, Панов отметил, что с точки зрения изменения позиции политик «не сказал ничего нового». Непростые политические условия, в которых действует Кисида, не позволят ему серьезно поменять политический курс в любую сторону, уверен эксперт.

По его словам, при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ в японском обществе постоянно нарастала критика политики «мягкой силы» в отношении Курильских островов: «Японцы считают, что Абэ пошел на историческое изменение позиции. Пошел на слишком большие уступки». Таким образом, дальнейшие шаги навстречу России могут быстро поставить крест на премьерских амбициях Кисиды уже к концу месяца, когда пройдут парламентские выборы.

Панов отметил, что в похожей ситуации находится и российское руководство. В условиях позиционируемой конфронтации с Западом никто не желает осложнения отношений с Токио, который пока только номинально присоединился к санкциям и проводит конструктивную политику в отношении Москвы. «Воевать на два фронта — это было бы просто глупо и преступно», — подчеркнул дипломат, добавив, что и всерьез говорить о передаче островов Кремль не намерен.

Эксперт указал, что в России, как и в Японии, определяющую роль играет мнение граждан страны, которые не одобряют любые территориальные уступки. При этом Панов отметил, что общественное мнение можно было бы воспитать.

«Опыт передачи территорий у нас есть. Но дело не в территориях. Хотелось бы, чтобы соглашение радикально изменило бы российско-японские отношения. Но в российском руководстве уверены, что никакой новой эры тут не будет», — подытожил дипломат.

За долгую историю российско-японских отношений договоренности по островам Курильской гряды действительно почти не двигаются с места. Ранее Япония отвергла российское предложение о создании на островах особой экономической зоны, хотя о совместном ведении хозяйственной деятельности на Курилах стороны договорились еще пять лет назад.