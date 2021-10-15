Япония выразила протест из-за визита российских вице-премьеров на Итуруп

Тосимицу Мотэги: визит Григоренко и Хуснуллина на Итуруп не совпадает с позицией Японии

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что страна выразила протест из-за визита российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий и не может быть принято. В такой форме был заявлен протест», — сказал Мотэги.

О рабочей поездке Хуснуллина и Григоренко на Дальний Восток стало известно 12 октября. В пресс-службе кабмина уточнили, что вице-премьеры намерены проверить исполнение поручений премьер-министра Михаила Мишустина. Помимо прочих объектов, они собирались посетить рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп.

В тот же день новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте выступил с заявлением, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио. Он призвал решить данный вопрос, не оставляя его следующим поколениям. «Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — заявил он.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

