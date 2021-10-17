Россию призвали готовиться к Третьей мировой войне с Японией

России нужно готовиться к Третьей мировой войне на фоне реваншистских амбиций Японии. Об этом заявил российский политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

По его мнению, недавнее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что японские военные, вероятно, в будущем смогут наносить превентивные удары по ракетным базам потенциального противника, помимо Северной Кореи и Китая, может быть адресовано и России. Сатановский подчеркнул, что все последние заявления политика можно интерпретировать как подготовку к войне. «Вот, после нее, судя по всему, с Японией мирный договор и заключим — если вообще будет кому и с кем его подписывать», — отметил он.

Политолог призвал Москву проработать все сценарии конфликта с Токио: от ограниченного боестокновения возле Курильских островов до нападения японских военных на российские военные объекты на Дальнем Востоке и «тотальной войны на уничтожение».

В Японии на протяжении последних 17 лет ведутся дискуссии о приобретении оружия, которое позволит наносить превентивный удар по ракетным установкам одного из главных врагов в регионе — Северной Кореи. Подобная оборонительная концепция будет представлять собой фундаментальный сдвиг в военной стратегии Токио. Однако, как отметил бывший министр обороны Японии Таро Кано, прежде чем рассматривать вопрос о возможности принятия подобной стратегии, необходимо четко определить, что именно включает в себя это понятие.

Статья 9 конституции Японии, принятой после Второй мировой войны, предусматривает отказ страны от войн и наличие в стране вооруженных сил только для целей самообороны. В частности, японские войска в Ираке оказывали лишь помощь в восстановлении страны и воздерживались от боевых действий. При этом у Японии есть военная база в Джибути: базирующиеся там военные принимают участие в операциях по пресечению пиратства у берегов Сомали. Кроме того, в Токио заявляли, что база является опорным пунктом для эвакуации японских граждан из стран Африки в случае стихийных бедствий и военных конфликтов.