В Японии допустили возможность нанесения превентивных ударов по базам противника

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии, направленного на развитие потенциала японских войск. Такое заявление он сделал в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri.

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Он отметил, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, и с точки зрения обеспечения безопасности японского народа необходимо как можно быстрее начать пересмотр национальной оборонной стратегии, чтобы рассмотреть все реалистичные возможности.

В Японии на протяжении последних 17 лет ведутся дискуссии о приобретении оружия, которое позволит наносить превентивный удар по ракетным установкам одного из главных врагов в регионе — Северной Кореи. Подобная оборонительная концепция будет представлять собой фундаментальный сдвиг в военной стратегии Токио. Однако, как отметил бывший министр обороны Японии Таро Кано, прежде чем рассматривать вопрос о возможности принятия подобной стратегии, необходимо четко определить, что именно включает в себя это понятие.