Япония задумалась о возможности нанести первый удар по Северной Корее

Япония задумывается о приобретении оружия, способного нанести превентивный удар по ракетным установкам Северной Кореи, после отказа разместить американские наземные комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore. Такое заявление сделал министр обороны страны Таро Кано, передает Japan Today.

«Я не думаю, что мы можем исключить какой-либо вариант до обсуждений [в Совете безопасности Японии]», — отметил Кано.

По его словам, прежде чем рассматривать вопрос о том, возможно ли принятие стратегии превентивного удара, Японии необходимо будет четко определить, что именно включает это понятие. Отмечается, что подобная оборонительная концепция будет представлять собой фундаментальный сдвиг в военной стратегии Токио, что может вызвать озабоченность соседей.

25 июня власти Японии решили аннулировать план по развертыванию наземных американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Комплексы должны были разместиться в префектурах Акита и Ямагути.

О том, что США к 2023 году планируют разместить на японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года.

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