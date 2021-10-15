Путин обсудил с новым премьер-министром Японии мирный договор

Президент России Владимир Путин обсудил с новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой заключение мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран подтвердили договоренность уверенно продолжать переговоры по данному вопросу. Министр, отвечая на вопрос о влиянии поездки вице-премьеров России Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп на переговорный процесс, заверил, что стороны не прекратят его.

Ранее Мотэги заявил, что страна выразила протест из-за визита российских вице-премьеров на Итуруп. «Это не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий и не может быть принято. В такой форме был заявлен протест», — сказал японский министр.

7 октября Кисида впервые созвонился с Владимиром Путиным. Темы, которым было уделено внимание в ходе разговора, не раскрывались.

4 октября стало известно, что нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Кисиду на должность нового премьер-министра страны. Политик стал сотым премьер-министром Японии. По итогам голосования он получил 311 из 458 голосов.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.