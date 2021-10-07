Новый премьер-министр Японии побеседовал с Путиным

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые созвонился с президентом России Владимиром Путиным. О беседе, которая состоялась в четверг, 7 октября, со ссылкой на правительственные источники сообщает агентство Kyodo News.

Темы, которым было уделено внимание в ходе разговора, не приводятся.

Ранее российский лидер поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии. В направленном поздравлении Путин отметил, что развитие конструктивного сотрудничества Москвы и Токио отвечает главным интересам двух стран.

4 октября стало известно, что нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Кисиду на должность нового премьер-министра страны. Политик стал сотым премьер-министром Японии. По итогам голосования он получил 311 из 458 голосов.