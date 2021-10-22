Япония подняла истребители из-за вертолетов России и Китая

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) самообороны Японии поднимались по тревоге после того, как у морских границ страны заметили российский и китайский вертолеты. Об этом заявил заместитель генсека правительства страны Ёсихико Исидзаки, цитату приводит РИА Новости.

Полеты проходили в 50-100 километрах от японского острова Сумису (Смита). Японская сторона зафиксировала, что по пять кораблей ВМФ России и ВМС Китая приблизились к восточной стороне острова Хонсю, а еще по одному прошли через Сангарский пролив. Затем с китайского и российского кораблей поднялось по одному вертолету.

В ответ Токио поднял в воздух свои истребители. «Я воздержусь от ответа о целях прохода китайских и российских судов», — заключил японский заместитель генсека.

С 14 по 18 октября в Японском море проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2021».