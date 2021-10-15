Американский эсминец попытался пересечь российскую границу в Японском море

Американский эсминец «Чейфи» (Chafee, DDG 90) совершил попытку пересечения российской границы в Японском море. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что находившийся поблизости российский корабль «Адмирал Трибуц» по международному каналу передал предупреждение о недопустимости нарушения границы и проинформировал, что данный район закрыт для судоходства в связи с проведением совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021», однако эсминец США оставил полученное сообщение без внимания.

«Эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», — рассказали представители министерства.

В сентябре к границам России приблизился бомбардировщик В-52Н ВВС США. Бомбардировщик обнаружили силы ПВО, были подняты три истребителя Су-35С, которые сопроводили его над акваторией Тихого океана. Когда самолет ВВС США удалился от границы воздушного пространства, экипажи истребителей вернулись на аэродромы базирования.