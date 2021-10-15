«Адмирал Трибуц» вытеснил эсминец США из российских вод

Российский корабль «Адмирал Трибуц» вытеснил американский эсминец «Чейфи» из российских территориальных вод в Японском море, соблюдая международные правила. Об этом сообщает «Интерфакс» на Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что экипаж корабля «Адмирал Трибуц» предупредил американский эсминец о том, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

«Эсминец УРО "Chafee", убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров», — сообщили в Минобороны.

О попытке «Чейфи» пересечь российскую границу в Японском море сообщалось ранее. Отмечалось, что эсминец США, несколько дней действующий в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России.