Эстония вручила послу России ноту из-за нарушения воздушного пространства

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы республики и вызвала посла в МИД

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, сообщает Delfi.

23 сентября эстонский МИД вызвал российского посла и вручил ему ноту. В Таллине утверждают, что накануне в районе острова Вайндлоо самолет ВВС РФ А-50 нарушил воздушную границу республики. Инцидент длился менее минуты.

Судно летело в соответствии с планом полета, но с выключенным ответчиком, у пилотов не было связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Таллин уверяет, что это шестой случай нарушения воздушного пространства российскими самолетами с начала 2021 года.

Ранее Центр управления государственными лесами Эстонии заявил, что приступил к подготовке второго этапа работ по обустройству границы с Россией.

В августе президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила Европейский союз профинансировать размещение в республике комплексов ПВО средней дальности для сдерживания России. По словам Кальюлайд, прибалтийские страны расходуют на оборону в среднем по два процента ВВП.