Эстония продолжит обустраивать границу с Россией

Центр управления государственными лесами (ЦУГЛ) Эстонии продолжит обустраивать границу с Россией, уже началась подготовка ко второму этапу работ. Об этом сообщил глава юго-восточного региона эстонского ведомства Кристо Кокк, пишет ERR.

Кокк рассказал, что сотрудники ЦУГЛ начали прореживать лес на участке границы между деревнями Цереби и Вымморски, где растут кустарники и высокие леса. По его словам, вырубка и фрезеровочные работы будут завершены к концу января 2022 года.

Он также отметил, что параллельно с подготовкой ко второму этапу продолжается первый этап работ, начатых в 2020 году. Они проходят на участке в 23,5 километра — от тройной границы Эстонии, Латвии и России в уезде Вырумаа до пограничного пункта Лухамаа. Кокк добавил, что там уже созданы все подъездные пути и преграды, сделаны понтонные дороги, с помощью которых эстонские пограничники будут передвигаться по заболоченной местности.

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В июле 2020 года Эстония начала работы по укреплению границы с Россией. За три года власти страны планируют построить инфраструктуру на отрезке между Вырумаа и Лухамаа. Полностью обустройство приграничной зоны планируют завершить до 2027 года. Стоимость всех работ оценивается в 130,5 миллиона евро (более 11 миллиардов рублей).

В 2016 году правительство Эстонии утвердило проект обустройства эстонско-российской границы. Тогда министр иностранных дел страны Ханно Певкур заявил, что власти республики намерены сделать приграничную инфраструктуру «самой современной в Европейском союзе» и оснастить ее стопроцентным техническим контролем, включая видеонаблюдение и беспилотники.