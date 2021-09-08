МИД России выразил протест послу Эстонии

Москва выразила решительный протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре из-за отказа в выдаче визы российскому дипломату. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что ответственность за рост напряженности в отношениях Москвы и Таллина лежит на Эстонии, которая начала «визовую войну» с Россией. «Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам — вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве», — заключила она.

Захарова призвала Таллин отказаться от дальнейших мер, направленных на эскалацию в двустороннем взаимодействии России и Эстонии. Она указала, что ответные шаги Москвы не заставят себя ждать.

30 августа сообщалось, что Министерство иностранных дел Эстонии отказалось выдавать визу одному из российских дипломатов в ответ на высылку своего сотрудника за пределы страны. В Таллине заявили, что на подобные шаги принято отвечать зеркально. Эстонские власти понадеялись, что российская сторона воздержится от асимметричных ответных мер.