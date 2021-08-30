МИД Эстонии отказался выдавать визу российскому дипломату

Министерство иностранных дел Эстонии отказалось выдавать визу одному из российских дипломатов в ответ на высылку своего сотрудника за пределы страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Таллина заявили, что в дипломатии принято отвечать на решения о высылке зеркально и этот случай не стал тому исключением. При этом они выразил надежду, что Москва откажется от дальнейшего противостояния и не станет принимать ассиметричных мер.

«Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но для этого требуется аналогичная воля от России», — говорится в сообщении МИД.

В июле российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата. ФСБ сообщила, что задержала его с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера, и обвинила в шпионаже. Вскоре консул был выслан за пределы страны.

Таллин счел обвинения в адрес Лятте надуманными и ответил зеркально. МИД России посчитал такие действия несимметричными и в начале августа объявил персоной нон-грата еще одного эстонского дипломата.