ВСУ обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинило Россию в нарушении воздушного пространства. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск Борис Генов, российские самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20 залетели в зону учений в Черном море. Заявление полковника размещено на странице командования в Facebook.

В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений Командование воздушных сил ВСУ о нарушении воздушного пространства

Также в сообщении командования сказано, что российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты. О каких именно учениях идет речь, не уточняется. Также в тексте говорится, что Россия в очередной раз демонстрирует свое «истинное лицо», устраивая «провокации».

Нарушители

23 сентября Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. В Таллине утверждают, что в районе острова Вайндлоо самолет ВВС РФ А-50 нарушил воздушную границу республики, и это шестой случай нарушения воздушного пространства российскими самолетами с начала 2021 года. Перед этим, 13 сентября, Япония заявила протест России по дипломатическим каналам из-за якобы произошедшего «нарушения» воздушного пространства. Как сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко на Хоккайдо.

В связи с этим министерство обороны подняло по тревоге истребители военно-воздушных сил самообороны, а министерство иностранных дел заявило российскому правительству по дипломатическим каналам решительный протест и потребовало принятия мер для неповторения подобного Кацунобу Като о нарушении Россией воздушного пространства Японии

В июне Министерство обороны Дании обвинило Россию в нарушении воздушного пространства: российские самолеты якобы дважды за день нарушили воздушное пространство Дании. ВВС страны использовали авиацию, чтобы «урегулировать ситуацию». Информацию подтвердила министр обороны Дании Трине Брамсен. Глава МИД Дании Йеппе Кофод в свою очередь заявил, что считает недопустимым, чтобы российские самолеты нарушали воздушное пространство страны. Кофод добавил, что уже выступил с инициативой вызвать посла России в МИД в связи с инцидентом.

Такие действия похожи на умышленные Йеппе Кофод о нарушении Россией воздушного пространства Дании

Ситуация на границе России

В июле российские радиолокационные станции (РЛС) за одну неделю засекли у границ 47 иностранных разведывательных аппаратов. РЛС обнаружили 36 самолетов-разведчиков и 11 беспилотников. Минобороны отмечало, что для недопущения нарушения границ страны российские истребители два раза поднимались на сопровождение иностранных аппаратов. В материале отмечается, что нарушения российских границ допущено не было. Так, 15 июля российские истребители сопроводили три стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил (ВВС) США над акваторией Берингова моря.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа Минобороны России о нарушении российской границы бомбардировщиками США

Перед этим истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолеты Военно-воздушных сил США, пролетевшие над Черным морем. Радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа обнаружили приближающиеся к российской границе цели — самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries и самолет-разведчик CL-600 Challenger. Кроме того, в этом же месяце французский самолет-разведчик приблизился к российской границе над Балтийским морем. Экипаж Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота идентифицировал этот объект как самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции. Российский истребитель сопроводил борт над акваторией Балтийского моря.

При этом в начале июня американский самолет P-8A «Посейдон» провел многочасовую разведку вблизи границ России на Черном море. Патрульный противолодочный самолет ВМС США взлетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, Италия, и в течение примерно трех часов выполнял задание возле морских границ Крыма.