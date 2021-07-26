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На границе России за неделю засекли 47 разведывательных аппаратов

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю засекли у границ 47 иностранных разведывательных аппаратов. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

В частности, РЛС обнаружили 36 самолетов-разведчиков и 11 беспилотников. Минобороны отмечает, что для недопущения нарушения границ страны российские истребители два раза поднимались на сопровождение иностранных аппаратов. В материале отмечается, что нарушения российских границ допущено не было.

Ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Берингова моря три воздушные цели, приближающиеся к границе России. Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели как бомбардировщики В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией моря.

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