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У российских границ насчитали более 50 самолетов-разведчиков

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские радиолокационные станции за неделю зафиксировали у границ 51 иностранный самолет-разведчик. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Минобороны отмечает, что для недопущения нарушения границ страны российские истребители четыре раза поднимались на сопровождение иностранных летательных аппаратов. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Ранее сообщалось, что французский самолет-разведчик приблизился к российской границе. Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали неопознанную воздушную цель в небе над Балтийским морем. По данным военных, она приближалась к государственной границе России.

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