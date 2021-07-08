Самолет-разведчик ВВС Франции приблизился к российской границе

Французский самолет-разведчик приблизился к российской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали неопознанную воздушную цель в небе над Балтийским морем. По данным военных, она приближалась к государственной границе России. Экипаж Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота идентифицировал этот объект как самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции. Российский истребитель сопроводил борт над акваторией Балтийского моря.

В военном ведомстве подчеркнули, что российский самолет выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

7 июля российские истребители Су-30 проследили за американским «Боингом» P-8 Poseidon, пролетавшим над Черным морем.